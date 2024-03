Poliția Rutieră a luat la control starea drumurilor din București Polițiștii Brigazii Rutiere au verificat zilele acestea arterele de circulație/zonele de interes, in locurile unde au fost emise avize pentru lucrari pe drumul public, respectiv unde se cunoștea despre existența unor lucrari in desfașurare. De asemenea, a fost verificata starea de viabilitate a drumului public, precum și stadiul de remediere a deficiențelor semnalate de Brigada Rutiera administratorului drumului public. In urma verificarilor, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale. Noua dintre acestea au fost aplicate societaților executante de lucrari pe drumul public pentru lipsa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au verificat artere de cirulatie din Capitala si au dat 16 amenzi unor societati care lucrau la reparatii sau administratorului drumului public pentru starea degradanta in care se afla acesta. ”In data de 02 martie a.c., politistii Brigazii Rutiere au verificat arterele de circulatie/zonele…

- Politistii au verificat artere de cirulatie din Capitala si au dat 16 amenzi unor societati care lucrau la reparatii sau administratorului drumului public pentru starea degradanta in care se afla acesta. ”In data de 02 martie a.c., politistii Brigazii Rutiere au verificat arterele de circulatie/zonele…

- ”In data de 02 martie a.c., politistii Brigazii Rutiere au verificat arterele de circulatie/zonele de interes, in functie de locatiile unde au fost emise avize pentru lucrari pe drumul public, respectiv unde se cunostea despre existenta unor lucrari in desfasurare. De asemenea, a fost verificata starea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 07:00 , nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Politistii din București au intervenit in forta, duminica, pentru scoaterea din masina a unui sofer care nu a oprit la semnalul unui echipaj de la Brigada Rutiera, fiind urmarit pe mai multe strazi ale sectorului 5. Verificarile facute in baza de date de catre politisti arata ca soferul avea permisul…

- Un șofer a refuzat sa opreasca la semnalizarea Brigazii Rutiere in sectorul 5 din București, și-a continuat drumul, Poliția a plecat in urmarirea lui, l-a prins și l-a imobilizat folosind forța, a transmis duminica, 7 ianuarie, Brigada Rutiera.„Polițiști din cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, aflați in…

- Seara de Anul Nou a fost norocoasa pentru șapte persoane care au caștigat la tragerile speciale Loto, a anunțat Loteria Romana. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 196.603,38 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro. La tragerea suplimentara…

- Traficul mașinilor va fi interzis in noaptea de 21 decembrie pe sensul spre Piața Universitații, iar in noaptea de 22 decembrie pe sensul spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, a anunțat Brigada Rutiera, joi seara, 21 decembrie.„In aceasta noapte, in intervalul orar 23.00-04.00, Primaria Sectorului 4 va…