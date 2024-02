Inconsecvență sau frică? NATO se ferește de Ucraina! Occidentul incearca sa articuleze o viziune comuna pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei și a Europei. NATO a mobilizat trupe in flancul sau estic, UE și Statele Unite au oferit Kievului un ajutor fara precedent. Summitul NATO din iulie 2023 de la Vilnius a sarbatorit aderarea istorica a Finlandei, dar a expus, de asemenea, […] The post Inconsecvența sau frica? NATO se ferește de Ucraina! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

