Rusia si NATO se afla acum in ‘confruntare directa’, a afirmat joi Kremlinul, in timp ce Alianta a marcat in aceasta zi implinirea a 75 de ani de la infiintare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Valurile succesive de extindere a NATO sunt adesea amintite de presedintele rus Vladimir Putin, care a declansat in 2022 un razboi in Ucraina cu obiectivul declarat de a preveni ca Alianta sa se apropie si mai mult de granitele Rusiei. In schimb, razboiul a impulsionat NATO, care s-a extins din nou prin aderarile Finlandei si Suediei. ‘In fapt, relatiile au alunecat acum spre nivelul de confruntare…