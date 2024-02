Accident între o mașină și un autocamion la Caporal Alexa

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad anunță un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion, în localitatea Caporal Alexa.... The post Accident între o mașină și un autocamion la Caporal Alexa appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]