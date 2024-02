Stiri pe aceeasi tema

- Un incident neașteptat a avut loc la o școala din Bacau! Elevii au primit subiecte greșite la simularea pentru Evaluarea Naționala 2024. Profesorii nu și-au dat seama imediat, ci abia cand evaluarea naționala a ajuns la final.

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, astazi, simularea lamatematica pentru Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor participa, miercuri, la proba de Limba si literatura materna. Lucrarile elevilor de clasa a VIII-a vor…

- Simularea la Evaluare Naționala 2024 incepe luni, 5 februarie, cu proba de limba și literatura romana. O noutate in acest an: lucrarile vor fi scanate in clasa și ulterior corectate pe o platforma digitala. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie.Conform procedurii, accesul elevilor in sali este…

- Evaluare Nationala 2024: Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examenului cu proba la Limba romana. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul saptamanii viitoare. Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul…

- Noi schimbari in privința lucrarilor de la simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2024. Acestea vor fi scanate și incarcate pe platforma destinata evaluarii digitalizate, iar cadrele didactice vor putea sa le corecteze inclusiv de acasa.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat luni, in Prahova, ca sistemul de corectare digitalizata va fi folosit anul acesta la toate examenele nationale, inclusiv la simulari.Ministrul Ligia Deca a precizat, in cadrul unei intalniri cu directori ai unitatilor de invatamant din judet, ca a luat feedback-ul…

- Luni, elevii se intorc la școala. Cand va fi urmatoarea vacanța. Calendarul examenelor la Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024 Luni, 8 ianuarie, elevii din Romania se intorc la școala. Chiar daca vacanța de iarna s-a sfarșit, urmeaza alte perioade cand vor avea liber de la școala. Incepe modulul 3…

- Universitatea Transilvania din Brașov se afla in topul universitaților la nivel mondial in 2024, conform QS World University Rankings. Potrivit QS World University Rankings, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca se situeaza pe locurile 801 – 850, Universitatea București locurile 851 – 900, Politehnica…