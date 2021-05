Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 8 ani de la o școala din Capitala a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului i-a acordat elevului ingrijiri medicale,…

- Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean a fost prins baut la volan, luni seara, de un echipaj al Poliției Rutiere din Capitala. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru trei luni de zile. Luni seara, dupa ora 22, un agent de circulație a oprit mașina deputatului PNL in Piața…

- Capitala ar putea scapa astazi de mai multe restricții. Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 3,46 la mia de locuitori, conform datelor anunțate de catre Direcția de Sanatatate Publica. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența București,…

- Deputatul PNL Vrancea, Ion Ștefan, a ajuns, astazi, la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, dupa ce componenta unei macarale a cazut peste el. Fostului ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a suferit mai multe traumatisme, dupa ce un brat al unei macarale s-a rupt…

- Un barbat, care a agresat un jandarm in Piata Universitatii, din Capitala, in timpul protestelor anti-restricții, a fost retinut, marți, pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, procurorii au inceput urmarirea penala pe numele unui barbat pentru…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a facut plangere penala la DNA impotriva sindicaliștilor de la metrou, care au oprit activitatea vineri, blocand, astfel, tot transportul din Capitala. “Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucureștean…

- Primaria Sectorului 6 din Capitala se inchide, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost depistați cu Covid-19. Activitatea de relații cu publicul se va desfașura, pana pe 29 martie, prin poșta și online. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat, miercuri, ca au fost depistate 21 de cazuri…

- Doua fetițe in varsta de 6 ani, respectiv, 15 ani, au murit dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce se jucau pe trotuar, in Capitala. O șoferița a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovindu-le și pe cele doua fetițe care au ajuns in stare […] The post…