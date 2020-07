Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate au fost anuntate joi, iar cei care au fost nemultumiti de note au putut face contestatii. La etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala (sesiunea 2020) s-au inscris 216 absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Examenul…

- Ministerul Educației și Cercetarii a centralizat rezultatele finale ale absolvenților clasei a VIII-a, obținute in urma susținerii examenului de Evaluare Naționala, sesiunea 2 – 27 iunie, 2020. Conform datelor obținute in urma reevaluarii lucrarilor contestate, proporția candidaților cu medii mai…

- Rezultatele finale la Evaluarea Naționala, dupa soluționarea contestațiilor, au fost afișate sambata, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC).Notele pentru fiecare candidat pot fi gasite AICI Un numar de 15.275 de contestații au fost depuse dupa afișarea…