Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de romani care au fost concediati in Germania beneficiaza de somaj indemnizat in Romania si sunt inscrisi in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) in vederea angajarii. Potrivit ANOFM, exportul prestatiei de somaj se realizeaza atunci cand un angajat dintr-un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca plata medicilor din sistemul de sanatate din Romania este mult peste salariul mediu din aceasta tara, in conditiile in care, in orice tara, salariile sunt raportate la un salariu mediu, potrivit news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat, vineri, intr-o…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Presedintele Asociatiei pacientilor cu boli autoimune, Rozalina Lapadatu, a afirmat, marti seara, ca nu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este de vina pentru lipsa medicamentelor pentru pacientii cu cancere, ci este o lipsa de finantare din partea Ministerului de Finante. Pe de alta parte, Cezar…

- Bolnavii cronici și pacienții cu afecțiuni autoimune cer eliminarea scutirilor de la plata Contribuției Asigurarilor Sociale de Sanatate. Alianța Pacienților Cronici din Romania (APCR), Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania (COPAC), Federația Asociațiilor Bolnavilor...

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, informeaza sambata Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a…

- Romania ar evolua din punct de vede al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina „Educatie pentru sanatate” in scoli, a afirmat, joi, ministrul Alexandru Rafila. „De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate in scoli. Daca vom gasi tot felul de pretexte ca…

- Instituțiile de cultura ar putea fi comasate, lucru care ar duce la mai puțini șefi, mai puțini contabili și la alte lucruri. Masura care s-ar afla in atenția Guvernului a starnit un val de reacții din partea instituțiilor de cultura din intreaga țara, care cer autoritaților eliminarea acestor masuri.…