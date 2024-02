Stiri pe aceeasi tema

Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care drogat fiind a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, la 2 Mai , in vara anului trecut, incepe joi, la Judecatoria Mangalia. UPDATE – Procesul in care este judecat Vlad Pascu a fost amanat pentru cateva ore, urmand sa inceapa dupa ora 12.

- La Judecatoria Mangalia au ajuns, astazi, parinții tinerilor decedați in accidentul rutier din 2 Mai. Tatal lui Sebastian Olariu are la el o fotografie cu baiatul ucis in accident. In schimb, Vlad Pascu va fi audiat prin videoconferința."Asta este sfidare! Pe cine platim noi? Din banii noștri? Doamna…

- Procesul a debutat cu stangul, rudele indoliate ale victimelor accidentului de la 2 Mai afland ca trebuie sa astepte pana la ora 12.30, desi initial au fost chemate la ora 9.00. oamenii sunt suparati ca au venit de la sute de kilometri si sunt pusi sa astepte."Bataie de joc cu organizarea Penitenciarului…

- Parinții victimelor lui Vlad Pascu cer schimbarea incadrarii faptelor din ucidere in culpa in omor. „Indiferent de pedeapsa, nu ne va alina durerea, dar sa nu scape nepedepsit. Aș fi vrut sa vad cum arata cel care ne-a omorat copilul”, spune mama Robertei, tanara ucisa in accidentul din 2 Mai. Primul…

- Tatal Robertei este revoltat de mediera propusa de familia drogatului criminal. Acesta spune ca familia criminalului incearca sa cumpere sufletul copilului sau. Parinții victimelor nici nu vor sa auda așa ceva și cred ca totul este o strategie ca Vlad Pascu sa primeasa o pedeapsa mai blanda. Intalnirea…

