- Cristian Pluta, directorul adjunct al ASSMB, reținut de DNA pentru corupție, vindea inainte vin pe strada Berzei, din București.Cristian Pluta este fost director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), instituția care coordoneaza 19 spitale și 598 cabinete școlare…

- Ion Iliescu a ajuns de urgenta la spitalul Elias din Capitala.Ion Iliescu a ajuns de urgenta la spitalul Elias din Capitala. Fostul presedinte al tarii a avut o alaturi in permanenta de sotia sa, potrivit Stiri pe Surse.ro.Potrivit unor surse apropiate fostul presedinte, in varsta de 93 de ani, a revenit…

- Managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, i-a dat 20.000 de euro mita lui Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), pentru a-l numi in functie, banii fiind adusi intr-o punga de hartie la un restaurant din Capitala. Detalii…

- Atat directorul adjunct al Administratiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti (A.S.S.M.B.), Cristian Pluta, cat si managerul Spitalului Colentina, din Capitala, George – Mirel Cristescu, au fost retinuti pentru 24 de ore, informeaza marti DNA. Nu au fost singurele persoane intrate in vizorul…

- Un militar de 23 de ani a fost descoperit sambata dimineața, fara viața, in unitatea din Capitala in care era incadrat. Tanarul s-ar fi impușcat in curtea unitații militare din Capitala cu arma din dotare, relateaza Realitatea PLUS. Medicii sosiți la fața locului au incercat din rasputeri sa il salveze…

- Medicii sunt din ce in ce mai ingrijorați! Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Capitala spune ca tot mai multi copii cu rujeola se prezinta la unitatea medicala, ajungandu-se treptat la situatia de dinainte de pandemie, cu un numar foarte mare de cazuri.…

- Starea bebelușului salvat de la inec in parcul „Boris Glavan” din Capitala este stabila. Micuțul a fost internat la Institutul Mamei și Copilului, potrivit Realitatea.md. „Momentan este in stare stabila, in secția de Pneumologie, fara pericol pentru viața”, a comunicat redacției Realitatea purtatorul…