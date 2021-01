Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi ministrului Justiției cererea de urmarire penala a fostului premier Calin Popescu-Tariceanu in dosarul in care DNA il acuza ca ar fi primit o mita de 800.000 de dolari, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Au lasat primarii cu ochii in soare! REVOLTA pe tema vaccinarii Acesta este un pas procedural necesar pentru ca procurorii DNA sa continue dosarul lui Tariceanu, care fusese aparat de Senat in 2019 in aceeași speța. DNA a cerut luni, 11 ianuarie, președintelui Romaniei sa formuleze cererea de efectuare a urmaririi penale…