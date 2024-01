Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intrat in alerta și intervin joi, 11 ianuarie, pentru a stinge un incendiu care, din primele informații, a cuprins doua vagoane de tren dezafectate. Sunt degajari mari de fum. Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov s-au mobilizat și intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea…

- Un incendiu violent a izbucnit joi in zona de triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant din București, afectand doua vagoane dezafectate. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București, la fața locului s-au mob

- Un incendiu a izbucnit, joi, la doua vagoane dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant, a transmis ISU București Ilfov. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa…

- Doua vagoane dezafectate au luat foc, joi, in zona de triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant, conform ISU București.Șapte mașini de pompieri au fost trimise inițial pentru a stinge incendiul care se manifesta cu flacara deschisa și degajari mari de fum. La fața locului au mai fost trimise o autospeciala…

- Mai multe zone din București vor avea traficul rutier restricționat in urmatoarea perioada. Sunt lucrari la infrastructura, transmite Brigada Rutiera a Capitalei. Brigada Rutiera din Capitala avertizeaza bucureștenii despre existența unor restricționari ale traficului rutier in cursul zilei de astazi.…

- Incendiu la Taverna Racilor din Snagov, in aceasta dimineața. Restaurantul lui Pescobar a ars din temelii in zona pontonului. Flacarile au cuprins localul in jurul orei 06.30, iar cele mai afectate sunt mansarda și acoperișul. La fața locului au ajuns pompierii, iar misiunea este una dinamica, a anunțat…

- Un incendiu a avut loc la un complex de camine din zona Tei. Cladirea in care a luat foc o saltea, in urma unui scurtcircuit era in gestiunea Academiei de Studii Economice și o imparțea cu cei de la Facultatea de Construcții din București. Conform pompierilor, nu a existat nicio victima.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute la un service auto din Bragadiru. La fața locului au ajuns 10 autospeciale de stingere, iar in zona traficul este ingreunat, din cauza fumului gros de pe șoseaua Alexandria.