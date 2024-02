Incendiu puternic în cartierul Militari din Bucureşti: o mașină a luat foc, apoi a explodat! Un incident cu un grad ridicat de periculozitate a avut loc, vineri, in cartierul Militari din vestul Capitalei. O mașina a luat foc și apoi a explodat la scurt timp dupa ce șoferul ei a alimentat la o stație GPL de pe strada Preciziei. Deflagrația s-a produs din cauza unei defecțiuni la sistemul de inchidere […] The post Incendiu puternic in cartierul Militari din Bucuresti: o mașina a luat foc, apoi a explodat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc pe bulevardul Preciziei din sectorul 6 al Capitalei. Oamenii care stau in aceasta zona au dat alarma și au sunat la 112 dupa ce au auzit explozia puternica.Pompierii și polițiștii care au ajuns la fața locului au reușit sa-l salveze pe șofer inainte ca mașina sa fie cuprinsa complet…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești, punand in alerta pompierii din București. Focul, care s-a aprins in jurul orei 14:30, se raspandește rapid, afectand o suprafața estimata la 1,5 hectare.

- Incendiu la Taverna Racilor din Snagov, in aceasta dimineața. Restaurantul lui Pescobar a ars din temelii in zona pontonului. Flacarile au cuprins localul in jurul orei 06.30, iar cele mai afectate sunt mansarda și acoperișul. La fața locului au ajuns pompierii, iar misiunea este una dinamica, a anunțat…

- O bubuitura urmata de flacari violente, care au inghițit un autoturism, au fost surprinse pe o strada din Capitala. Imaginile dramatice au ajuns pe Internet. O mașina a explodat in București. Totul s-ar fi intamplat in apropiere de stația de metrou Costin Georgian. @floriceafar♬ sunet original – Flori…

- Meteorologii anunța schimbari majore in condițiile meteorologice pentru București, odata cu apropierea weekend-ului. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie, zilele de sambata și duminica vor aduce un val de frig și precipitații variate asupra Capitalei, dar și in…

- A fost alerta, marți seara, 21 noiembrie, in zona unei școli din Sectorul 3 al Capitalei, ca urmare a producerii unui incendiu. Un incendiu a izbucnit la Scoala 54 din Bucuresti, unde au loc lucrari. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. Elevii au fost evacuați. Peste 200 de elevi…

- Incendiu puternic in București! Ard acoperișurile a trei case din cartierul RahovaUn incendiu puternic a cuprins acoperișurile a trei case, in cartierul Rahova din București. Un incendiu a izbucnit in Sectorul 5 al Capitalei, pe strada Cucuteni, și a cuprins acoperișurile a trei locuințe.…

- Este alerta in Capitala. Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier din București. Din primele informații, acoperișurile a trei case din cartierul Rahova au fost cuprinse de flacari. Exista risc de propagare. Incendiu puternic in cartierul Rahova Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier…