Incendiu puternic la un bloc din carterul Pantelimon! Au fost evacuaţi 20 de locatari. Oamenii, preluaţi de ambulanţe Un incendiu puternic a indus panica in randurile locatarilor unui bloc din cartierul Pantelimon, din Bucuresti. Focul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 6, iar flacarile și fumul dens s-au raspandit rapid. Casa scarii, inundata cu fum Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament dintr-un bloc situaț pe Șoseaua Pantelimon, […] The post Incendiu puternic la un bloc din carterul Pantelimon! Au fost evacuati 20 de locatari. Oamenii, preluati de ambulante first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

