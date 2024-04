Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au fost alertați, de puține momente, cu privire la izbucnirea unui incendiu intr-un apartament situat intr-un imobil cu funcțiuni mixte, de pe Calea Manaștur din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au alocat patru autospeciale pentru stingerea…

- Un incendiu puternic a indus panica in randurile locatarilor unui bloc din cartierul Pantelimon, din Bucuresti. Focul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 6, iar flacarile și fumul dens s-au raspandit rapid. Casa scarii, inundata cu fum Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs…

- Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc de locuințe din cartierul Burdujeni din municipiul Suceava. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare,…

- Incendiu in Constantta, azi, 12 februarie Este vorba despre un incendiu la un apartament, in municipiul Constanta, str. Ion Ursu, nr. 51, transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Intervine Det Port 2 ASAS, 1 SMURC B si Det Palas 1 Autoplatforma, 1 ASAS si 1 SMURD B.Misiune in dinamica Citeste si:Stiri…

- Pompierii din București sunt acuzați de furt dupa ce au intervenit la un incendiu declanșat intr-un magazin de bijuterii, informeaza Observatornews. Proprietarii unui magazin de bijuterii din complexul Prosper din Capitala care a luat foc in urma cu doi ani susțin ca au fost jefuiti. Oamenii au inventariat…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina, in dupa-amiaza zilei de sambata, 27 ianuarie 2024, pentru localizarea și stingerea unui incendiu, izbucnit in interiorul unui apartament dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada Livezii. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine…

- INCENDIU intr-un apartament din Alba Iulia: Pompierii s-au deplasat la fața locului INCENDIU intr-un apartament din Alba Iulia: Pompierii s-au deplasat la fața locului Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, str. Livezii. Din informațiile…

- Pompierii din Cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu la un apartament, in municipiul Mangalia, strada Calatis. La locul incidentului intervin pompierii cu Sectia Mangalia, avand in dotare trei autospeciale…