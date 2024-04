Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vant si vijelii, care vor afecta, incepand de luni seara, treptat, intreaga tara. Astfel, pentru intervalul 1 aprilie, ora 20:00 – 2 aprilie, ora 8:00, a fost publicata o atentionare Cod galben potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare Cod Galben de vijelii și grindina in mai multe județe din Romania. Iata lista zonelor afectate!

- Vremea s-a schimbat brusc in mijlocul lunii martie, dar meteorologii au anunțat din timp ca vom avea parte de ninsori in aceasta perioada. Care sunt zonele in care a nins cel mai mult? Avertizare ANM de ninsori Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare in care anunța ca va ninge…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, mai multe avertizari cod galben și cod portocaliu de vreme rea in Romania.ANM a emis, in urma cu scurta vreme in urma, o informare meteorologica, valabila in intervalul 13 februarie, ora 10 – 14 februarie, ora 08. Clujul este vizat de avertizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteorologice luni, 12 februarie 2024, privind schimbarea vremii. In urmatoarele ore și zile ne vom confrunta cu intensificari de vant, cantitați de precipitații semnificative și ninsori. Ce se știe pana la acest moment. Cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo de vant puternic pentru vestul țarii, prima fiind valabila de sambata, ora 18:00, pana duminica... The post Vestul țarii se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana duminica seara appeared first on Special Arad ·…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in zonele montane din judetele Buzau, Botosani si Suceava, dar si de ceata densa si vizibilitate redusa in judetele Valcea, Gorj, Dolj si Mehedinti. Potrivit meteorologilor, pana…

- Anul 2024 vine la pachet in primele zile cu fenomene extreme, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cum va fi vremea de astazi pana pe data de 5 ianuarie, aflați in randurile urmatoare. Avertizare ANM de fenomene extreme Incepand cu ziua de astazi și pana pe data de 5 ianuarie, ANM anunța…