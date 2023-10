Incendiu la un camion cu stupi de albine în Venchi, lângă Sighișoara In aceaste momente printr-un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 ISU Mureș a fost informat despre izbucnirea unui incendiu in localitatea Venchi la nivelul unui camion cu stupine de albine. De urgenta se deplaseaza cu 2 autospeciale de stingere echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Sighișoara.In urma incendiului au ars 65 de stupi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocamion in care se aflau 65 de stupi de albine a fost distrus, luni seara, intr-un incendiu, pe raza catunului Venchi, in apropiere de Sighisoara, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Horea” al judetului Mures. „Printr-un apel primit prin Sistemul National Unic pentru Apeluri…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00.10, printr-un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost informat despre izbucnirea unui incendiu la nivelul unei ferme din localitatea Bereni. "Incendiul…

- Azi-noapte, dupa ora 0, ISU Mureș a fost informat printr-un apel primit prin Sistemul Național Unic de Urgența 112 despre izbucnirea unui incendiu cu flacara deschisa la nivelul unei ferme din localitatea Bereni. Incendiul, care nu s-a soldat cu victime, dar a afectat o suprafața de circa 200 metri…

- La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 02:30, Poliția Municipiului Moinești a fost alertata prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența (SNUAU) 112 de catre un barbat in varsta de 66 de ani cu privire la un incident rutier petrecut in comuna Agaș, care a rezultat in ranirea unei persoane.…

- La data de 22 septembrie 2023, in jurul orei 18.30, Inspectoratul de Politie Judetean Galati a fost sesizat telefonic, prin apel la Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de o femeie, de 31 de ani, din municipiul Galati, cu privire la faptul ca o persoana ar fi patruns in incinta unui…

- Demolarea turnului va avea loc joi, 28 septembrie, in jurul orei 18 si se va realiza de o companie cu experiența in astfel de lucrari. Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș va fi prezent in zona cu forțe suplimentare pentru a putea interveni in funcție de situație. Circulația…

- In ziua de 10 august 2023, ora 08.41, Politia Municipiului Alexandria a fost sesizata prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana s a aruncat de la etajul unui bloc pe strada Dunarii, din Alexandria. In ziua de 10 august 2023, ora 08.41, Politia…

- Un camion incarcat cu cherestea, panouri OSB, plasa si tevi a luat foc in apropierea unui depozit de materiale de constructii situat in zona garii din municipiul Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) a intervenit cu doua autospeciale de stingere…