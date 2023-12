Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in timpul noptii spre dimineata in satul Prisian, comuna Buchin, judetul Caras-Severin. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. In jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit, in colaborare cu pompierii voluntari…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o baraca situata pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Cluj-Napoca. Alerta a venit in jurul orei 4.00, iar la fața locului a intervenit o autospeciala de stins…

- In cursul acestei nopți, in jurul orei 02:00, pompierii din Bacau au fost solicitați sa intervina in comuna Gioseni, satul Gioseni, in urma unui apel primit pe Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența (SNUAU), care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, pentru gestionarea…

- Pompierii resiteni au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa a societatii de transport public local. „Pompierii din cadrul Detașamentului Reșița au intervenit, in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- CARAȘ-SEVERIN – Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița a desfașurat trei misiuni de asanare a teritoriului de muniția ramasa neexplodata in urma conflagrațiilor mondiale! S-a intervenit pentru asanarea a doua bombe aruncator calibru 120 mm, ce au fost descoperite pe timpul lucrarilor…

- O oala in care se afla otel s-a spart, marti seara, in incinta fabricii TMK ARTROM Resita, fostul Combinat siderurgic. Otelul s-a inprastiat pe o suprafata de 50 de metri patrati, izbucnind un incendiu, care a fost localizat de pompieri. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, potrivit…

- Vineri, 06 octombrie a.c., o situație de urgența a avut loc in comuna Caiuți, sat Blidari, cand un incendiu puternic a izbucnit intr-o anexa, punand in pericol locuința și bunurile proprietarilor. Pompierii militari bacauani au fost imediat alertați și au intervenit rapid pentru a lichida incendiul.…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un garaj aflat pe strada Foisor, din Timisoara. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Fumul gros izbucnit in jurul orei 19 a fost vizibil din mai multe zone ale orasului, inclusiv din Dumbravita. Cei de la ISU Banat au anuntat ca pompierii intervin pentru…