Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Accident de circulatie grav sambata in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care doua au fost extrase dintr-o masina, care s-a ciocnit de un alt autovehicul. Un modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua echipaje ale Serviciului…

- Alarma in noaptea de duminica spre luni, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o casa din localitatea Campu lui Neag, judetul Hunedoara. Pompierii s-au luptat patru ore cu flacarile si au reusit. La locul evenimentului s-au mobilizat pompierii din cadrul Detașamentului Petroșani și cei ai Garzii de Intervenție…

- Pompierii intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu la o hala de depozitare, pe strada Poieni din localitatea Mogoșoaia. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 200 de metri patrați, fara pericol de extindere. Pana in momentul de fața nu au fost identificate victime. „Intervenim…

- Alarma duminica pentru pompierii militari din Deva, care au intervenit, in aceasta dupa amiaza, pentru localizarea și stingerea unui incendiu care s-a produs, inițial, la o anexa gospodareasca a unei proprietați din satul Almașu Sec, comuna Carjiți, din judetul Hunedoara. Ulterior flacarile s-au extins…

- Acoperișul unui bloc a fost smuls de vant și trei copaci au cazut pe strada și peste o mașina. Incidentele s-au produs in județul Hunedoara. In zona este in vigoare o avertizare cod portocaliu de vant puternic. Pompierii militari din Hunedoara anunța ca marți dimineața au intervenit pentru gestionarea…

- Pompierii și padurarii au dus astazi o lupta cu puțini sorți de izbanda. Un incendiu de vegetație masiv a izbucnit in zona localitații hunedorene Balanu a fost aproape imposibil de oprit din cauza vantului puternic. „Pompierii militari din cardul Detașamentului Hunedoara au acționat astazi cu doua autospeciale…