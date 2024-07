Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – 500 de baloți și jumatate de salaș au fost mistuite in satul Magura, iar spre Șura un copac a cazut pe drum! Intervenția pompierilor militari din Caransebeș a fost ceruta astazi, 20 iulie, ora 13.32, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un salaș din satul Magura, comuna Zavoi.…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dupa amiaza la acoperișul Școlii Gimnaziale din satul Herla, comuna Slatina. Potrivit ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentelor Falticeni și Suceava, impreuna cu lucratori ai SVSU Slatina, Malini și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale…

- O masina de pompieri care participa la stingerea unui incendiu de vegetatie in judetul Constanta a luat foc si a ars complet. Un pompier a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost transportat la spital. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina, marti, pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit duminica seara la un incendiu pentru stingerea flacarilor care au cuprins o stiva de fan, dintr-o gospodarie situata in localitatea Aluniș. La fața locului au ajuns doua autospeciale pentru stingerea incendiilor și un echipaj SMURD. In momentul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost anunțați, in urma cu puține momente, despre un posibil incendiu și degajari de fum la Școala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu” din municipiul Cluj-Napoca.La fața locului au ajuns doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, unde s-a constatat faptul…

- Un incendiu a izbucnit, astazi, la o hala situata in localitatea Corpadea, comuna Apahida. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, Punctului de Lucru Jucu și Punctului de Lucru Mociu intervin la fața locului cu trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și un echipaj SMURD. Pompierii…

- Alarma in noaptea de duminica spre luni, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o casa din localitatea Campu lui Neag, judetul Hunedoara. Pompierii s-au luptat patru ore cu flacarile si au reusit. La locul evenimentului s-au mobilizat pompierii din cadrul Detașamentului Petroșani și cei ai Garzii de Intervenție…

- Noaptea trecuta s-a produs o nenorocire in satul Stejeriș din comuna Moldovenești. O femeie de 80 de ani a pierit in urma unui incendiu. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați noaptea trecuta in localitatea Stejariș, comuna Moldovenești, unde a izbucnit un incendiu intr-o casa…