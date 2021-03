Incendiu la Consilul Județean Suceava, în aceeași clădire cu Prefectura Un incendiu a cuprins acoperișul cladirii Consiliului Județean Suceava, un imobil in care funcționeaza și Prefectura. Pompierii au fost chemați sa intervina la cladirea corpului comun din centrul orașului, flacarile fiind localizate in interiorul podului. ISU a acționat cu 4 mașini de stingere și o autoscara, in sprijin venind și alte mașini de la Botoșani. Doua […] The post Incendiu la Consilul Județean Suceava, in aceeași cladire cu Prefectura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

