Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, cele doua acte normative care asigura plata in avans a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a aratat ca prin hotararea de guvern adoptata joi se pot declansa in luna aprilie procedurile, astfel incat sa poata fi virate pensiile inainte de Pasti.…

- Pensii le aferente lunii mai se platesc inaintea sarbatorilor pascale. Ministrul Muncii a anunțat datele exacte cand vor fi virate pensiile pe luna mai, atat pe card, cat și cu Poșta Romana. Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste , in conturile pensionarilor urmand sa ajunga in…

- Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste. In conturile pensionarilor banii vor intra in zilele de 2-3 mai iar prin Posta Romana, pensiile vor fi livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunța faptul ca pensiile vor fi platite inaintea sarbatorilor pascale. In acest sens, Casa Naționala de Pensii urmeaza sa vireze, pana pe 30 aprilie, fondurile catre Poșta Romana și catre bancile comerciale. De asemenea, Guvernul a cerut Poștei Romane ca poștașii…

- „Piața forței de munca in Romania este deficitara contractul de munca in baza codului muncii este o intelegere intre parti. Daca un angajator nu stie sa-si respecte, sa-si stabilizeze angajatul, fie ca discutam despre institutii bancare sau alte domenii, la un moment dat angajatii buni vor pleca si…

- Saptamana viitoare, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, pentru a stabili cum se va face modificarea in normele de aplicare a Legii Pensiilor, la capitolul "condiții grele și deosebite de munca", potrivit Realitatea Plus.Daca in prezent cei care se…

- Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a venit cu lamuriri vis-a-vis de subiectul pensiilor pentru care romanii nu platesc niciun impozit, menționand ca ”este foarte important sa se știe lucrul acesta!” Completarile facute de Ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu vin dupa ce, in urma cu cateva saptamani,…