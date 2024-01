Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi in zona de triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant, dupa ce doua vagoane au luat foc. Fumul gros s-a extins peste Calea Griviței, ISU a emis mesaje RO-Alert. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere.

- Un incendiu a izbucnit, joi, la doua vagoane dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant, a transmis ISU București Ilfov. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei, pe Splaiul... The post Incendiu la un hotel din centrul Bucureștiului. 20 de persoane au fost evacuate appeared first on Special Arad · ultimele…

- Mobilizare in randul pompierilor, care intervin pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit in zona centrala a Capitalei, la un hotel. Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov intervin marți dimineața, 9 ianuarie, cu mai multe autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din zona centrala…

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ doua hectare.

- Pompierii ISU București-Ilfov (ISU B-If) au intervenit sambata noapte pentru in mai multe cartiere din Capitala pentru a ridica arbori prabușiți din cauza vremii. Șase mașini au fost avariate.

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova se deplaseaza in aceste momente in comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, unde, conform apelului la 112, s a produs un incendiu care a cuprins trei case, anexe gospodaresti si grajduri.Pompierii militari din cadrul Inspectoratului…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La fata locului au intervenit mai…