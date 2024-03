Un incendiu foarte puternic a izbucnit, miercuri dupa amiaza, in Delta Vacaresti. Pompierii ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit la fata locului cu sase autospeciale, pentru a stinge flacarile. S-au deplasat urgent sase autospeciale ale ISU Bucuresti-Ilfov, insa flacarile s-au extins pe mai bine de o mie metri patrati. Astfel, pompierii au decis suplimentarea autospecialelor de stingere. […] The post Incendiu devastator in „inima” Bucurestiului. Focul a cuprins o mie de metri patrați, in Delta Vacaresti! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .