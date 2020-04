Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 94 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu coronavirus: 56 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 6 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 2 in Marea Britanie…

- In Romania au fost confirmate alte 192de cazuri de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 44 de decese, cea mai tanara victima a COVID-19 fiind otanara de 27 de ani, din Botoșani, internata la Iași. Fata suferea de diabettip I.Persoanele nou confirmate au…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a comunicat ca pana la data de 21 martie 2020 au fost raportate 121.061 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania și Regatul Unit. Datele…

- Un numar de 129 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit…