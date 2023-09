Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe strada Unirii, din localitatea Popesti Leordeni, un autoturism a lovit o femeie si 5 autoturisme, parcate pe partea carosabila.La fata locului s au deplasat imediat…

