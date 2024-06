Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment ilegal cu mașini puternice și drifturi a fost intrerupt vineri seara de polițiștii din Capitala, in parcarea Baneasa Mall. Zeci de persoane prezente au fost legitimate, iar unele s-au ales cu amenzi, permisul suspendat și chiar cu dosar penal.

- Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 1.340 de locuri, cu examenul planificat sa aiba loc pe 15 iunie. In ciuda numarului mare de candidați, respectiv 2.994 de persoane inscrise, doar 1.273 au trecut de proba fizica inițiala, restul…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de poliistii din Bucuresti, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliia fiind desizata de catre unitatea medicala.…

- Scene de coșmar s-au petrecut aseara in Cartierul Crangași, din Capitala. Un barbat a fost batut pana la moarte in mijlocul strazii (la propriu), sub privirile a zeci de trecatori și șoferi. Nici Poliția, nici cetațenii nu au intervenit. Ucigașii s-au predat singuri la Secția 20 de Poliție, aflata in…

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…

- O garnitura de metrou care a plecat din stația Basarab a circulat cu ușile deschise iar momentul a fost filmat de o calatoare. Un moment ireal a fost surprins de o calatoare intr-un metrou din București: o garnitura de tren a circulat cu ușile deschise. Imaginile au fost incarcate in mediul online,…

- Coaliția de guvernare are programata o intalnire importanta luni, despre care a vorbit președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca. Intalnire importanta. luni, in coaliție! Nicolae Ciuca , presedintele PNL, a declarat ca rostul sedintei de coalitie de luni este sa finalizeze toate aspectele…