- Kira (25 de ani), fiica lui Gica și Marilena Hagi, a inceput sa prezinte o rubrica noua la postul de televiziune Aleph News. De meserie actrița, fiica „Regelui” fotbalului romanesc a inceput un proiect nou. Ea a inceput sa prezinte rubrica „Smart is the new cool”, difuzata pe postul de televiziunea…

- CS UNIREA Alba Iulia in lupta pentru un moment istoric: 15 medalii despart clubul de un record absolut de performanța CS UNIREA Alba Iulia in lupta pentru un moment istoric: 15 medalii despart clubul de un record absolut de performanța CS Unirea Alba lulia are, in prezent, 9 ramuri sportive active:…

- Un numar de 440 de companii din 28 de țari participa, zilele acestea, la cea mai mare expoziție de aviație și aparare, in Coreea de Sud. Imaginile care vin de la cea mai mare expoziție de aviație și aparare sunt pline de culoare și viața. In ciuda pandemiei, anul acesta se desfașoara cea mai…

- Israelul participa la expoziție intr-o țara araba, pentru prima data in istorie. Este vorba de evenimentul denumit Dubai Expo 2020. The post Israelul participa la expoziție intr-o țara araba, pentru prima data in istorie appeared first on Romania Libera .

- In perioada 21-24 septembrie, Asociația Producatorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct participa, pentru al 10-lea an consecutiv, la Expoziția Internaționala WorldFood Moscow, care este cel mai important eveniment din sectorul de produse agroalimentare și fructe proaspete din spațiul CSI,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri la Chisinau, la manifestarile dedicate aniversarii a 30 de ani de la declararea independentei Republicii Moldova, a transmis Administratia Prezidentiala. Cu aceasta ocazie, seful statului va avea intrevederi cu presedintele Republicii Moldova Maia…

- Nu accept solicitari pentru alocare suplimentara, la rectificarea bugetara, a 40 de miliarde lei, din moment ce execuția, dupa 6 luni, arata ca au ramas 20 de miliarde de lei necheltuiți, transmite Florin Cițu. „Cer responsabilitate și performanța de la miniștri. Nu accept solicitari pentru alocare…

