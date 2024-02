Stiri pe aceeasi tema

- Furt mai puțin obișnuit in Capitala. Un livrator a fost prins de polițiști dupa ce a sustras telefonul mobil al unei femei care aștepta la coada la un fast-food in mall. Reprezentanții firmei de livrare i-au eliminat contul din aplicație.

- Intrarea in Capitala este blocata de protestele fermierilor și transportatorilor , care vin tot mai mulți spre București cu utilaje de mare tonaj. Protestele se extind in toata țara: drumuri blocate, haos in trafic! Traficul in zona Afumați, aproape BLOCAT! Intervenție a poliției și jandarmilor! Transportatorii…

- Catalin Predoiu a fost intrebat, vineri, daca au existat incidente la protestele transportatorilor si fermierilor si daca au fost aplicate avertismente sau sanctiuni in aceste zile. “Nu, lucrurile s-au desfasurat, e adevarat, cu putina tensiune, dar totusi in ordine, cu calm, sub control. Trupele…

- ”Cele doua aeroporturi care deservesc Capitala – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, ambele gestionate de catre Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), sunt pregatite pentru operarea pe fluxuri separate Sehengen / non-Schengen.…

- ”Cele doua aeroporturi care deservesc Capitala – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, ambele gestionate de catre Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), sunt pregatite pentru operarea pe fluxuri separate Sehengen / non-Schengen.…

- Reprezentanții celor de la Beșiktaș au ajuns astazi in București unde poarta discuții cu Mircea Lucescu pentru ca antrenorul roman sa preia banca turcilor. Liber de contract din noiembrie dupa desparțirea de Dinamo Kiev, Mircea Lucescu se poate reintoarce la 78 de ani in fotbal. Samet Aybaba, managerul…

- Pentru al doilea an, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a susținut, in calitate de partener, concerul extraordinar „Iarna Magica”, organizat de compania Lanto Communication, pe scena Ateneului din Capitala. In debutul sarbatorilor de iarna, Orchestra Camerata Regala, sub bagheta…