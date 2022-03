Încă două hub-uri umanitare, deschise la Sighet şi în zona localităţii Isaccea Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. “In acest moment pe teritoriul tarii s-a deschis si functioneaza un hub de sprijin umanitar la Suceava, iar implicatiile statului roman sunt cele desfasurate prin institutiile care au in responsabilitate aceasta activitate si, desigur, exista aceasta coordonare si implicare la nivelul UE, care, in functie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

