- La zi de mare sarbatore, doresc sa urez cele mai bune ganduri si urari de sanatate, fericire si infinite impliniri alaturi de cei dragi, tuturor argeșenilor ce poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena! La mulți ani! SANDU NICHITA, președinte ARGCOMS SCM

- Marți, 16 mai 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul preoților din protopopiatul Sebeș, cu prilejul conferinței preoțești de primavara. Incepand cu ora 10.00, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta Spitalului Municipal…

- Astazi, 14 mai 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in parohia Iclod, protopopiatul Blaj. Acesta, inconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de tarnosire a bisericii cu hramul „Sfanta Treime”, dupa care a savarșit Dumnezeiasca…

- Luni, 24 aprilie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Manastirea „Sfintii Ierarhi Ilie Iorest si Sava Brancovici” din Valea Bistrei, protopopiatul Campeni. De la ora 10.00, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan…

- Invierea Domnului este piatra de temelie a crestinismului. Fara ea, viata, opera, numele lui Iisus Hristos si mantuirea lumii ramaneau sub piatra sigilata. Dar, Mantuitorul nostru a iesit biruitor din suferinta si din moarte si, prin aceasta, ne-a facut si pe noi partasi invierii si eternitatii fericite.…

- In cursul zilei de ieri, 5 aprilie 2023, parohia Boz, protopopiatul Sebeș, a organizat o intalnire cu școlarii și cu preșcolarii din localitate, dedicata cinstirii și respectarii persoanelor varstnice. Evenimentul, organizat cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba…

- In cursul zilei de marți, 28 martie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale in protopopiatul Campeni. Incepand cu ora 10.00, IPS Irineu, insoțit de parintele protopop Andrei Baldea, a fost prezent in mijlocul a șase comunitați parohiale…

- In cursul dimineții de astazi, 19 martie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Manastirea „Sfanta Cruce” din Aiud. Acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare și a rostit cuvantul de invațatura…