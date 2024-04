Stiri pe aceeasi tema

- Joia mare la catolici l-a gasit pe un barbat din Sri Lanka la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia. Acesta a participat la slujba și ritualul „spalarii picioarelor” și a admirat frumusetea edificiului din Cetatea Alba Carolina. Lukssan este muncitor intr-o fabrica din județul Alba…

- Luni, 25 martie 2024, de Praznicul Bunei Vestiri, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Manastirea „Buna Vestire” de la Patrangeni, protopopiatul Alba Iulia. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca…

- De vineri, 23 februarie 2024, incep lucrarile de asfaltare pe strazile Octavian Goga, Decebal și Nicolae Balcescu din Municipiul Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa transm,ite ca din cauza ca zona este una foarte circulata, aceste lucrari de reparații sunt de maxima necesitate pentru a inlesni traficul…

- In aceasta perioada, in Municipiul Alba Iulia sunt in desfașurare lucrari in cadrul proiectelor de mobilitate urbana, pe bulevardul Revoluției 1989. Au fost instalate indicatoare care semnalizeaza oprirea interzisa, in mai multe zone, pentru buna desfașurare a șantierului. In acest sens, facem apel…

- In cursul zilei de marți, 30 ianuarie 2024, Consiliul Local a dat unda verde pentru inchirierea spațiului in care a funcționat Centrul de informare turistica din Municipiul Alba Iulia. Spațiul in cauza, cu o suprafața utila de 223 de mp, se afla in Cetatea Alba Carolina, Contragarda Ravelinului Sf.…

- Primarul Gabriel Pleșa, a transmis astazi, 30 ianuarie 2024, ca, in cateva luni, Municipiul Alba Iulia va avea un sistem de „bike sharing” funcțional. „Am semnat contractul privind achiziția echipamentelor pentru sistemul „bike sharing” prevazut in cadrul proiectului de mobilitate urbana. Contractul…

- Marți, 23 ianuarie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” de la Țeț, protopopiatul Sebeș. IPS Irineu a prezidat Sinaxa monahala a viețuitoarelor acestui așezamant calugaresc aflat sub obladuirea maicii starețe…

- De Praznicul Botezului Domnului, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reintregirii. Vineri, 5 ianuarie, in Ajunul sarbatorii, IPS Irineu a oficiat slujba Pavecerniței mari cu Litie, dupa care a rostit o meditație duhovniceasca. Sambata, 6 ianuarie…