Stiri pe aceeasi tema

- Un gigant polonez se pregatește sa intre pe piața din Romania. Potrivit informațiilor, un cunoscut lanț de magazine din Polonia urmeaza sa preia o afacere pornita de la zero de o familie din țara noastra.

- Aniversarea de 25 de ani a grupului Zabka a coincis cu semnarea unui parteneriat cu unul dintre liderii din domeniul distribuției FMCG din Romania – DRIM Daniel Distribuție FMCG – prin preluarea unui pachet majoritar de acțiuni. Tranzacția va fi finalizata dupa indeplinirea tuturor cerințelor de reglementare.…

- Jurnaliștii de la Adevarul explica schema prin care bulgarii de la EIG revin pe piața asigurarilor din Romania prin mai multe firme, fiind vandute polițe de asigurari in baza liberații de prestare a serviciilor, și de ce intervenția ASF, instituția care supravegheaza sectorul asigurarilor, este problematica.

- In vreme ce Tinder sau Bumble sunt aplicații de referința pe piața de intalniri online, exista și aplicații specializate pentru cei care se afla in cautarea unui loc de munca. Una dintre acestea s-a lansat anul acesta și pe piața din Romania, in urma...

- La o saptamana dupa ce UniCredit a anunțat achiziționarea Alpha Bank Romania, fapt care va propulsa aceasta banca pe locul al treilea pe piața bancara din Romania, rivala Intesa Sanpaolo a ajuns la o ințelegere cu privire la o tranzacție prin care iși va dubla dimensiunea pe piața din aceeași țara.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage din nou atenția Parlamentului Romaniei și Guvernului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a transformat intr-o instituție opaca, partizana cu firmele de asigurari și susține, in mod suspect, compania…

- Piata de moda este luata cu asalt de branduri turcesti. LC Waikiki este cel mai important actor turc din moda romaneasca, cu zeci de magazine si afaceri de 300 mil. lei, dar si branduri precum Koton sau D’s Damat s-au extins puternic, anunța Ziarul Financiar.Piata locala de moda e dominata de branduri…

- Clasamentul primelor zece banci din Romania, care dețin o cota de piața de 87,68%, se va schimba, conform noilor anunțuri care au incins piețele financiare romanești. Dupa ce UniCredit va incheia preluarea AlphaBank, banca controlata de italieni va...