”Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat anul trecut 189 de tranzactii finalizate, cu o valoare de 4,3 miliarde de euro, in scadere cu circa 20% fata de 2022, cand ajunsese la 5,2 miliarde de euro”, potrivit unei analize realizate de PwC Romania. Rezultatul de anul trecut a fost sustinut in mare parte de tranzactia prin care grupul elen PPC a cumparat Enel Romania, tranzactie in valoare de 1,3 miliarde euro. In cazul in care sunt luate in considerare atat tranzactiile finalizate, cat si cele semnate dar nefinalizate, anul trecut s-au inregistrat 241 de deal-uri, cu o valoare totala…