- Grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, 24 de ani) și croatul Borna Coric (152 ATP, 25 de ani) se vor duela in finala turneului Masters 1000, de la Cincinnati. Pentru a accede in ultimul act, Tstitsipas l-a invins pe liderul mondial, Daniil Medvedev (7-5, 3-6, 6-3), in timp ce Coric a produs surpriza, invingandu-l…

- Jucatorul grec Stefanos Tsitsipas si croatul Borna Coric se vor infrunta in finala Mastersului de la Cincinnati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, liderul clasamentului ATP, a fost eliminat in semifinalele turneului Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 4.674.780 dolari, fiind invins in trei seturi, 7-6 (8/6), 3-6, 6-3, de grecul Stefanos Tsitsipas, intr-o partida disputata sambata,…

- Principalul favorit, rusul Daniil Medvedev, va evolua contra grecului Stefanos Tsitsipas, cap de serie numarul 4, in semifinale la turneul Masters de la Cincinnati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Carlos Alcaraz a parasit turneul ATP de la Cincinnati in sferturi, ibericul fiind invins oarecum surprinzator de Cameron Norrie, al noualea favorit. A fost un meci spectaculos, de pe peste trei ore. In semifinalele turneului american au mai ajuns Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas și Borna Coric (cel…

- Marius Copil, care si-a asigurat dupa victoria din turul intai un cec de 1.460 de euro si 9 puncte ATP, va juca, joi, in optimi contra portughezului Frederico Ferreira Silva (27 ani, 284 ATP). In primul tur la Iași, Marius Copil, locul 330 ATP, a reușit sa il invinga pe ucraineanul Oleg Prihodko, numarul…

- Tenismanul roman Nicholas David Ionel a fost invins de francezul Geoffrey Blancaneaux, al cincilea favorit, cu 6-1, 6-2, miercuri, in optimile de finala ale turneului Concord Iasi Open, de categoria ATP Challenger 100, dotat cu premii totale de 90.280 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tenismenul roman Nicholas David Ionel (19 ani, 311 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului Concord Iasi Open, ATP Challenger 100, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 90.280 de euro. In runda inaugurala, romanul l-a invins, in doua seturi, scor 6-4, 6-2,…