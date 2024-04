Primul semifinalist al turneului de tenis Monte Carlo Masters

Stiri pe aceeasi tema

- Stefanos Tsitsipas l-a invins in doua seturi pe rusul Karen Hacianov, scor 6-4, 6-2, și s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Cap de serie numarul 12, Tsitsipas a reusit cel mai bun rezultat al sau din acest an, dupa semifinala de la turneul ATP 250 de la Los Cabos.…

- Tenismanul moldovean Radu Albot a ratat șansa de a cuceri primul sau trofeu in acest an. Compatriotul nostru a cedat in finala turneului de tip Challenger din orașul spaniol Girona. Albot fost invins cu 5-7, 4-6 de favoritul gazdelor Pedro Martinez. Albot, numarul 155 mondial, a condus pe aproape toata…

- Tenismanul roman Adrian Boitan a fost invins de argentinianul Facundo Mena cu 7-6 (7/3), 6-3, miercuri, in optimile de finala ale turneului challenger de la Merida (Mexic), dotat cu premii totale de 41.000 de dolari, potrivit Agerpres. Boitan (24 ani, 497 ATP), care a incheiat cu 5 asi si 6 duble…

- Australianul Jordan Thompson, locul 40 in lume, a cistigat, simbata, primul sau titlu in circuitul ATP, la virsta de 29 de ani, dupa ce s-a impus la turneul de la Los Cabos (Mexic). El l-a invins pe norvegianul Casper Ruud (locul 12 ATP), scor 6-3, 7-6 (7/4). In semifinale, Thompson reusise sa-l elimine…

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Tenismanul sirb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie, a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, intr-o…

- Rusul Daniil Medvedev si grecul Stefanos Tsitsipas, doi dintre favoritii Openului Australiei la tenis, au debutat cu dreptul la primul turneu de Mare Slem al anului, dotat cu premii totale in valoare de 86,5 milioane de dolari australieni.Medvedev, numarul 3 mondial, a beneficiat de abandonul adversarului…