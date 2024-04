Guvernul SUA a anunțat planurile sale de a distruge 500.000 de bufnițe pestrițe in urmatorii 30 de ani in trei state de pe coasta de vest. Acest pas este luat din cauza ingrijorarilor pentru supraviețuirea a doua alte specii de bufnițe care traiesc in vestul țarii: bufnița nordica patata și bufnița californiana patata. Bufnițele pestrițe traiesc in principal pe coasta de est, dar in ultimele se