- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa prin care diplomatii romani sunt obligati sa cunoasca cel putin doua limbi straine, dintre care una sa fie engleza sau franceza, informeaza Agerpres.

- Senatul a adoptat tacit, marti, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat, sambata, dupa ce a fost injunghiat in mod accidental in piept, de un alt barbat in varsta de 49 de ani, in timp ce sacrifica un miel la o stana din comuna Bratovoesti, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. „La data de 15…

- In primavara anului 2021, autoritațile ruse au elaborat schița unui plan pentru a transforma Republica Moldova in satelitul Moscovei. Acest document strategic a ajuns in mainile jurnaliștilor de investigație de la Suddeutsche Zeitung, Yahoo News, Dossier Center și Rice Moldova, care au dezvaluit ca…

- U.S. President Joe Biden met leaders of NATO‘s eastern flank on Wednesday to show support for their security after Moscow suspended a landmark nuclear arms control treaty, which he called a “big mistake”, according to Reuters. Biden arrived in the Polish capital Warsaw late on Monday after a surprise visit…