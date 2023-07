Noi servicii diagnostice si terapeutice, precum si bonificatii pentru doctorii care aleg sa profeseze in mediul rural N. Dumitrescu Conform reprezentanților Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova, instituția se afla, in momentul de fața, in plin proces de semnare a noilor contracte cu medicii de familie care iși desfașoara activitatea in județ, avand in vedere faptul ca, de la 1 iulie a.c. au intrat in vigoare noul Contract-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,…