În plin conflict Rusia-Occident, s-a activat și ”piticul atomic” Coreea de Nord este „in faza de provocare” cu testele sale recente de rachete balistice, a afirmat secretarul de stat american Antony Blinken. Antony Blinken si ministrii de externe sud-coreean Chung Eui-yong si japonez Hayashi Yoshimasa si-au reafirmat unitatea in fata amenintarii nord-coreene in timpul unei intalniri desfasurate sambata la Honolulu, in statul american Hawaii. Phenianul „trebuie sa inceteze activitatile sale ilegale si sa inceapa dialogul”, au scris cei trei inalti diplomati intr-un comunicat comun, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Ei au calificat drept „destabilizatoare” cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

