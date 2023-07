În perioadele caniculare, evitați ”șocurile termice” asupra organismului Medicul Radu Țincu atrage atenția asupra a ceea ce numește ”șocuri termice”, atunci cand corpul nostru este trecut in mod repetat de la temperaturi de 20-25 de grade Celsius din spațiile inchise, climatizate, la 50 de grade Celsius, in exterior. Specialistul spune ca in aceste situații organismal nostru nu are timpul necesar pentru a se adapta. ”Organismul iși pierde capacitatea de adaptare, iar aceasta „gimnastica” a vaselor de sange, care ba se contracta, ba se dilata, nu ne face foarte bine”, explica pentru Digi24 dr. Radu Tincu, medic primar cu dubla specializare terapie intensiva și toxicologie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

