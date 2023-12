In noaptea dintre ani, intre orele 23,30 și 01,00, va oficiata Slujba de binecuvantare a Anului Nou de catre Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu un sobor de preoți și diaconi. ”In noaptea de 31 decembrie 2023 spre 1 ianuarie 2024 si in ziua de Anul Nou sa inaltam rugaciuni de multumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El in anul 2023 care a trecut si sa-I cerem ajutorul in toata lucrarea cea buna si folositoare din anul nou in care intram”, Patriarhul DanielLuni, 1 ianuarie 2024, intre orele 9,30 și 12,30, Patriarhul Daniel va celebra Liturghia…