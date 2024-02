Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu pare departe de a se termina. Inca soția pilotului ii aduce acuzații grave și spune ca traiește un coșmar de cand a decis sa divorțeze. Probleme au fost și la ultimul termen, atunci cand Daniel Onoriu a vrut sa se apropie de partenera lui din acte.

- Polițiștii dambovițeni au pus in aplicare un mandat de reținere pentru 24 de ore emis pe numele unui tanar de 24 de ani din localitatea I.L Caragiale banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari reiese faptul ca in noaptea de 7 spre 8 ianuarie a.c. și in noaptea de 12 spre 13 ianuarie…

- Vremea va fi rece în toat ara geroas în noaptea de mari spre miercuri îndeosebi în nord centru i est (minime termice de pân la 21...20 de grade în estul Transilvaniei) iar în noaptea de miercuri spre joi mai ales în est i centru (minime termice de pân la…

- O familie de romani din Italia a fost jefuita chiar in noaptea de Revelion, pe cand se aflau la o petrecere, conform ȘtirileProTV. Le-a fost furat seiful, care conținea 4.000 euro, și mai multe lanțișoare de aur. Cand s-au intors acasa a doua zi, romanii din localitatea Ladispoli, de langa Roma, au…

- Seara de 31 decembrie 2023 a fost cu noroc pentru șapte persoane, care au caștigat premii consistente la tragerile speciale Loto. Una dintre ele este din Buzau, conform ProTV. Potrivit sursei citate, la tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 196.603,38 lei, biletul norocos…

- Nadia Comaneci a avut parte de o petrece in noaptea dintre ani pe cinste. Fosta gimnasta a Romaniei a facut publice mai multe imagini de la petrecerea de Revelion și a transmis chiar și un mesaj, pe pagina sa de Instagram, cu ocazia noului an.

- De Revelion s-a inregistrat o crestere cu 2% a numarului total de solicitari la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, fata de anul trecut, a anuntat Alis Grasu, Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov (SABIf), relateaza News.ro."E o usoara crestere, vorbim de o crestere cu 2% a numarului…

- Trupul barbatului de 53 de ani, a carui mana a fost gasita in noaptea de vineri spre sambata in apropierea raului Dambovița, este cautat duminica și in barajul Dragoslavele, județul Argeș.Acțiunea pentru gasirea trupului barbatului de 53 de ani continua duminica, inclusiv in barajul Dragoslavele.…