90% din timpul orelor de program este alocat pentru intocmirea amenzilor, de catre angajații DSP Arad, conform șefului acestei instituții, Horea Timiș. El a declarat Agerpres ca procesele verbale de sancționare cu amenda pentru necompletarea corespunzatoare a formularului de localizare a pasagerilor ocupa cea mai mare parte a programului de lucru. Directorul DSP Arad, Horea […] The post In loc sa se ocupe de pacienții COVID, DSP intocmește amenzi pentru formularul PLF, in 90% din timp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .