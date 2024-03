Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit la ședința de astazi a CMC, pentru a-i felicita pe aleși cu prilejul primei zile de primavara, dar și pentru a le oferi in dar cate un marțișor. Gestul i-a surprins pe consilieri.

- Chișinaul are acum o șansa unica sa rezolve conflictul transnistrean, a declarat fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, in cadrul emisiunii ”Dialog Deschis”. Potrivit lui, daca vom aștepta prea mult, vom pierde fereastra de oportunitate de a reintegra regiunea nerecunoscut[ in cadrul…

- Primarul General, Ion Ceban, a avut o intrevedere cu președintele organizației YMCA Moldova, Dumitru Roibu, in contextul lansarii oficiale a unui proiect adresat pedagogilor din municipiul Chișinau, care are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, in baza unui curs de activitați…

- OM DE BAZA… Echipa naționala de futsal a Romaniei pierdut ambele meciuri de pregatire disputate in compania Georgiei, la Tbilisi. Printre jucatorii folosiți de selecționerul Endre Kacso s-a numarat și vasluianul Vladuț Dudau, legitimat la campioana Romaniei, United Galați. Antrenorul Endre Kacso a conceput…

- Un protest de amploare a avut loc sambata la Tbilisi pentru a cere o pedeapsa aspra pentru o activista acuzata ca a distrus o icoana religioasa infatisandu-l pe Iosif Stalin, recent instalata in capitala georgiana, relateaza Reuters. Se presupune ca femeia a stropit marti cu vopsea icoana, care era…

- Primaria Chișinau vine cu mai multe precizari, dupa ce Organizația teritoriala PAS Chișinau l-a acuzat pe primarul Ion Ceban ca „a inchis grupele cu program extins in clasele primare din capitala”. „In ultimii ani, povara financiara asupra bugetului municipal Chișinau depașește suma de 1,3 miliarde…

- Chișinaul imbraca straie de sarbatoare. Principalul pom de Craciun al tarii este amenajat in PMAN. „In curand ne vom bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna”, a scris primarul Ion Ceban.

- Primaria Cluj-Napoca va face un pasaj subteran in zona Auchan, din cartierul Iris. Investiția este uriașa, 22 de milioane de euro, dar și acea intersecție arte nevoie de acest pasaj, fara de care nu se mai poate circula. Pasajul va fluidiza traficul pe axa Bulevardului Muncii - strada Oașului, iar…