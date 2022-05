În ce hal arată Colegiul Alexandru Ioan Cuza din Alexandria, cel mai bun liceu din Teleorman (GALERIE FOTO) Aceste fotografii nu sunt facute nici intr-o inchisoare, nici in vreun loc din Ucraina, pe unde au trecut tancurile și soldații ruși, ci in curtea celui mai bun colegiu din județul Teleorman, respectiv Alexandru Ioan Cuza, cunoscut și sub denumirea de Liceul IPTE. Prea multe cuvinte nu se pot comenta despre aceste imagini, care vorbesc de la sine. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Alexandria, județul Teleorman, cunoscut și ca Liceul IPTE, unde invața sute de elevi din clasele IX – XII, are o curte deplorabila. Mizeria și degradarea sunt la ele acasa. Pe intrarea elevilor sunt desenate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a scazut, vineri, cu 2,6% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). „In data de 29.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, dupa cum a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presa. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat parții ucrainene. Mingea este in curtea lor, așteptam…

- Anastasia Harmash a locuit la Kiev pana acum cateva zile. A reușit sa fuga din calea bombelor și acum sta in Romania, insa in Ucraina i-a ramas jumatate de familie. Aceasta a povestit la emisiunea “Inspira Romania” clipeld de groaza prin care a trecut.

- Social Prefectul Haralambie Epure solicita Consiliului local Alexandria sa aprobe utilizarea gratuita a locurilor de parcare din municipiu de catre refugiații din Ucraina martie 14, 2022 12:45 Instituția Prefectului județului Teleorman a transmis o adresa catre Consiliul local al municipiului Alexandria,…

- UNICEF anunța ca, in cele doua saptamani de la invazia rusa, peste un milion de copii au parasit Ucraina, dintr-un total de 7,5 milioane de minori cați sunt in aceasta țara. Potrivit Le Figaro, care o citeaza pe Catherine Russel, directorul UNICEF, cel puțin 37 de copii au fost uciși și 50, raniți in…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, in colaborare și coordonare cu autoritațile și instituțiile responsabile, a inițiat demersurile necesare astfel incat asigurarea respectarii drepturilor copiilor și protecția lor adecvata sa fie puse in practica, in regim…

- O drona care transporta țigari de contrabanda a aterizat joi in curtea unei femei din județul Suceava. Speriata, femeia a sunat la 112. Potrivit sindicaliștilor de la Europol, femeia locuiește in Straja, județul Suceava, la numai un kilometru distanța de frontiera cu Ucraina. Ea a gasit in curte un…

- O drona care transporta țigari de contrabanda a aterizat joi in curtea unei femei din județul Suceava. Speriata, femeia a sunat la 112, scrie Digi24 . Potrivit sindicaliștilor de la Europol, femeia locuiește in Straja, județul Suceava, la numai un kilometru distanța de frontiera cu Ucraina. Ea a gasit…