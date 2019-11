În ce domenii poate atrage Doljul investitori Camera de Comert si Industria (CCI) Dolj a efectuat o analiza a posibilelor domenii de activitate in care ar putea fi atrasi investitori, astfel incat Doljul sa se dezvolte din punct de vedere economic. Aceste tendinte de dezvoltare sunt prezentate de catre CCI Dolj, ambasadorilor si atasatilor comercial din cadrul misiunilor diplomatice. Acestia vin in Dolj, precum si in alte judete, pentru a afla oportunitatile investitionale din zona. Dupa care ambasadorii transmit aceste oportunitati catre investitorii din tarile pe care le reprezinta diplomatii. Presedintele CCI Dolj , Gabriel Vladut, a precizat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

