- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul va fi aprobat prin procedura asumarii raspunderii Guvernului.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca pensiile vor crește anul viitor, așa cum prevede legea care spune ca pensiile se indexeaza cu inflația. Marcel Ciolacu a mai precizat ca iși dorește ca pensiile sa fie majorate diferențiat, in functie de venit. „Este o lege in vigoare in care pensiile…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat ca prioritatea Romaniei in materie de fonduri europene este absorbția celor din exercițiul financiar trecut, iar apoi va fi atragerea de fonduri catre infrastructura mare, cum este cazul autostrazilor.

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj cu ocazia zilei Naționale și Europene de Comemorare a Holocaustului impotriva romilor. Marcel Ciolacu a reafirmat angajamentul Guvernul pentru continuarea eforturilor de combatere a xenofobiei, discriminarii și discursului instigator la ura.

- Crește valoarea tichetelor de masa in Romania. De asemenea, persoanele care sufera de diagnostice grave vor primi mai mult sprijin din partea Executivului, a garantat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a vorbit joi, 27 iulie, despre noile masuri ale Guvernului, pe tema programelor din Sanatate, privind…

- Clujeanul Mircea Abrudean o sa fie in cele din urma numit in funcția de Secretar General al Guvernului, transmit sursele noastre, asta dupa ce au fost facute verificari suplimentare in cazul sau, la cererea premierului Marcel Ciolacu.Vezi și: Mircea Abrudean, verificat de cel puțin patru ori de serviciile…

- COVID-19. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19.Conform unui comunicat transmis miercuri de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru…