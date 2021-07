Imobiliare.ro lansează, alături de DSA Advisor, un serviciu de brokeraj de credite ipotecare Imobiliare.ro lanseaza, in colaborare cu DSA Advisor, serviciul de brokeraj de credite ipotecare. Utilizatorii portalului pot beneficia, gratuit, de consultanța și asistența in procesul de finanțare. „Unul dintre punctele majore de fricțiune in procesul de achiziție a unei locuințe este chiar finanțarea acesteia. Asta pentru ca, de regula, cumparatorii nu pot cunoaște in detaliu piața bancara, cu toate aspectele sale legale și detaliile privitoare la costuri, pentru a se asigura ca iau cea mai buna decizie. Aici intervine brokerul de credite, care face lucrurile mult mai accesibile pentru client… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

