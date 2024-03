Stiri pe aceeasi tema

- Calificați la Turneul de Elita, antecamera CE 2024, "tricolorii" U19 au nimerit intr-o grupa dificila, cu Turcia, Germania și Croația, gazda miniturneului de calificare. In primul joc au cedat pe finalul jocului cu Turcia (0-2), dar apoi au reușit sa invinga marea favorita, Germania, cu 3-2. Au condus…

- Din cauza unei avarii aparute pe reteaua de transport amplasate pe strada Sulmona nr.28 , nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum si a incalzirii catre urmatoarele puncte termice: PT 14 Strada Sulmona , PT 15 Hotel BTT, Str Ecaterina Varga Echipele de interventie…

- Florin Salam nu scapa de problemele cu oamenii legii! Dupa ce a fost acuzat ca ar fi agresat fizic o dama de consumație intr-o camera de hotel, in prima zi a Noului An, manelistul este din nou chemat la poliție pentru audieri in cazul presupusei violențe. Iata ce se va intampla cu artistul!

- O familie de opt persoane care locuiește de peste 230 de zile intr-un apartament dintr-un hotel de lux, pentru care platește 140 de dolari pe zi, este extrem de mulțumita cu acest aranjament și intenționeaza sa-l permanentizeze.

- Ceaiul o adevarata sursa de sanatateBogat in antioxidanți, cum ar fi epigallocatechin gallate (EGCG), ceaiul verde poate ajuta la reducerea caderii parului și la stimularea creșterii acestuia prin imbunatațirea circulației sangelui la nivelul scalpului, scrie Click! .Inafara ca ajuta parul tau sa creasca…

- Se fac jocuri de culise pentru alegerile de anul acesta! Potrivit unor surse, PSD este gata sa ramana in coaliție cu PNL chiar daca liberalii obțin mai puține voturi decat partidul lui George Simion. Asta deși anul a inceput cu atacuri dure intre cele doua partide. Nici PNL nu exclude ideea unei coaliții…

- Cornel Dinicu a pierdut cele mai de preț persoane și lucruri din viața lui: pe fiul sau, Victor, care a murit la 11 ani, și o afacere de suflet, din Prahova. Patronul a facut confesiuni dureroase despre Ferma Dacilor, in ciuda controverselor care au ieșit la iveala dupa dezastru.